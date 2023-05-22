Губернатор Калининградской области рассказал о премировании игроков «Балтики» за выход в РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о премиальных для футболистов «Балтики» за выход в РПЛ.

Напомним, что команда Сергея Игнашевича досрочно обеспечила себе путевку в высший дивизион.

«По поводу премиальных — в «Балтике» уже несколько лет действует положение о премировании, и там написана сумма, которую они получат в случае выхода в РПЛ. Мы сделали это заранее, чтобы футболистов и тренерский штаб стимулировать к этому результату», — цитирует Алиханова «Матч ТВ».

Добавим, что также досрочно в РПЛ вышел казанский «Рубин».