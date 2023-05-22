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«Реал» обратился в генеральную прокуратуру Испании из-за расистских оскорблений

Королевский клуб считает, что ситуация в чемпионате страны переходит все границы.
«Реал» обратился в генеральную прокуратуру Испании из-за расистских оскорблений
22 мая 2023 14:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Мадридский «Реал» обратился в генеральную прокуратуру Испании после очередных расистских оскорблений в адрес футболиста клуба Винисиуса Жуниора, сообщается на сайте команде.

В воскресенье матч 35-го тура против «Валенсии» был прерван из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун.

«Эти события являются прямой атакой на существование модели нашего социального и правового государства. «Реал» расценивает их как преступление на почве ненависти, поэтому клуб обращается в генеральную прокуратуру, чтобы можно было расследовать факты и четко определить ответственность», - говорится в заявлении «Реала».

Ранее Винисиуса поддержал президент ФИФА Джани Инфантино.

источник: ФК «Реал»
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