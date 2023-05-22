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Лапочкин заявил, что Карасев поставил спорный пенальти в ворота ЦСКА в матче против «Спартака»

Решающий гол дерби получился сомнительным.
22 мая 2023 14:56
автор: Максим Скороходов

Бывший судья с категорией ФИФА Сергей Лапочкин оценил эпизод с назначенным в ворота ЦСКА пенальти в матче против «Спартака» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

Напомним, что Игорь Акинфеев отразил удар Квинси Промеса, но тот сыграл на добивании и забил победный в дерби гол.

«Очень спорный эпизод. Мы видим контакт, нападающий прокидывает мяч, играет в него. Происходит контакт, основания назначить пенальти есть. Но нам весь сезон говорят, что должен быть ощутимый контакт, более осознанный, здесь мы видим легкий контакт вскользь, но он есть. Основания есть, но по тому, что говорили нам раньше, арбитры хотят видеть более акцентированные контакты. Дальше мы видим, как игрок падает и держится вообще не за ту ногу, куда ему попали, а за другую», - приводит «Матч ТВ» слова Лапочкина.

Добавим, что арбитры на ВАР призвали главного судью матча Сергея Карасева отменить пенальти, но тот остался при своем мнении.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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