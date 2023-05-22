Квинси Промес: было бы несправедливо, если бы красную карточку получил только Соболев

Форвард «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод с удалением партнера по команде Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Напомним, что матч 28-го тура чемпионата России завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Не до конца понял, что там стряслось, но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо. Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечёт из этого урок», — цитирует Промеса пресс-службе «Спартака».

Добавим, что Соболев и Роша были удалены за оскорбительные жесты. Оба футболиста вызваны на ближайшее заседание КДК РФС.