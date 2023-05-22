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ЦСКА хочет услышать переговоры арбитров в матче со «Спартаком»

Бригада Карасева сделала несколько спорных решений
22 мая 2023 15:22
автор: Максим Скороходов

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что в клубе хотят услышать переговоры арбитров в гостевом матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Напомним, что бригада Сергея Карасева удалила защитника «армейцев» Виллиана Рошу и поставила в ворота Игоря Акинфеева решающий пенальти.

«У РФС есть формат, когда публикуются переговоры арбитров во время матча. Мы очень ждем, что будут показаны переговоры. Потому что у нас четкое понимание, что судьи не понимают правил. Такой формат у РФС есть. Сегодня он нужен как пояснительный ролик», - приводит «Матч ТВ» слова Брейдо.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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