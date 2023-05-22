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«Балтика» намерена дополнительно стимулировать поклонников команды оформить карту болельщика

Команда не выступала в высшем дивизионе 25 лет.
22 мая 2023 15:37
автор: Александр Поволоцкий

«Балтика» рассматривает дополнительные меры стимулирования фанатов для оформления карту болельщика.

Напомним, что калининградская команда на минувшей неделе досрочно завоевал путевку в РПЛ. Последний раз »Балтика» выступала в высшем дивизионе в 1998 году.

«Вопрос с выдачей карты болельщика начали решать за год. Мы уже открыли МФЦ прямо на стадионе. Будем смотреть, как дополнительно простимулировать болельщиков получить это удостоверение. Не могу сказать, что у нас есть сложности. Не могу сказать, что я большой фанат идеи системы карты болельщика, пока она создает больше проблем для болельщиков, но надеюсь, что ряд изменений, которые были анонсированы, произойдут, — цитирует Алиханова «Матч ТВ».

Добавим, что с текущего сезона карта болельщика стала обязательна для посещения матчей на стадионах «Сочи», «Урала», «ПАРИ НН», «Крыльев Советов» и «Ростова». Другие команды РПЛ подключились к проекту в декабре прошого года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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