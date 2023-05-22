Стало известно, когда Лучано Спаллетти покинет «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет команду после матча 38-го тура Серии А против «Сампдории», который состоится 4 июня. Об этом пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, специалист принял такое решение из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Ранее сообщалось, что за досрочный разрыв соглашения наставнику придется выплатить штраф в размере 8 млн евро.

Напомним, Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом», возглавил неаполитанцев в июле 2021 года. Он привел команду к чемпионству впервые с 1990 года.