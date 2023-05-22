Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр финала чемпионата мира в Катаре

Судья Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Павел Соколицкий и Томаш Листкевич. Резервным арбитром и его ассистентом будут представители Румынии Иштван Ковач и Василе Флорин Маринеску.

За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен поляк Томаш Квятковский, ему будут ассистировать соотечественник Бартош Франковский, а также немец Марко Фриц.

Марциняк является первым польским арбитром, судившим финал чемпионат мира по футболу. Он был главным судьей на решающем матче турнира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Финальный матч состоится 10 июня на олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени.