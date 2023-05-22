ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр финала чемпионата мира в Катаре

Решающий матч будет обслуживать польская бригада арбитров.
22 мая 2023 15:56
автор: Александр Евграфов

Судья Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Павел Соколицкий и Томаш Листкевич. Резервным арбитром и его ассистентом будут представители Румынии Иштван Ковач и Василе Флорин Маринеску.

За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен поляк Томаш Квятковский, ему будут ассистировать соотечественник Бартош Франковский, а также немец Марко Фриц.

Марциняк является первым польским арбитром, судившим финал чемпионат мира по футболу. Он был главным судьей на решающем матче турнира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Финальный матч состоится 10 июня на олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
Форвард «Краснодара» Кордоба считает, что Сперцян способен заиграть на самом высоком уровне
Футболист является воспитанником «быков».
22.05.2023 16:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Камоцци считает, что «Спартаку» не стоит наказывать Соболева за жест в адрес Роши в матче с ЦСКА 
Московское дерби завершилось победой красно-белых.
22.05.2023 16:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами
Продление будет действовать до 30 июня 2024 года.
22.05.2023 16:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр финала чемпионата мира в Катаре
Решающий матч будет обслуживать польская бригада арбитров.
22.05.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стало известно, когда Лучано Спаллетти покинет «Наполи»
Тренер решил уйти из-за конфликта с президентом клуба.
22.05.2023 15:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Балтика» намерена дополнительно стимулировать поклонников команды оформить карту болельщика
Команда не выступала в высшем дивизионе 25 лет.
22.05.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА хочет услышать переговоры арбитров в матче со «Спартаком»
Бригада Карасева сделала несколько спорных решений
22.05.2023 15:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Квинси Промес: было бы несправедливо, если бы красную карточку получил только Соболев
«Спартак» продолжает вести борьбу за медали чемпионата РПЛ.
22.05.2023 15:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Оздоев рассказал, что помешало ему перейти в «Лилль»
По словам футболиста, стороны практически договорились о контракте.
22.05.2023 14:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика