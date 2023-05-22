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ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами

Продление будет действовать до 30 июня 2024 года.
22 мая 2023 16:10
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами, сообщается на официальном сайте организации.

В феврале 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами из-за ситуации на Украине. В июне того же года разрешение было продлено еще на год.

Теперь данное решение будет действовать до 30 июня 2024 года при условии, что клубы должны быть проинформированы о данном решении до 1 июля 2023 года. Однако это правило не будет применяться к договорам, которые были подписаны или продлены после 7 марта 2022 года.

Согласно решению организации, если российские или украинские клубы не достигнут соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти легионеры имеют право приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года.

Кроме того, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, в котором отмечалось отстранение российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

источник: ФИФА (FIFA)
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