Камоцци считает, что «Спартаку» не стоит наказывать Соболева за жест в адрес Роши в матче с ЦСКА 

Ассистент бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ, в котором команда одержала победу над ЦСКА со счетом 2:1.

Отметим, что итальянец также высказался по поводу непристойного жеста нападающего Александра Соболева в сторону защитника соперника Виллиана Роши.

«Надеюсь, что «Спартак» займет второе место по итогу чемпионата. Победа в дерби дала «красно-белым» психологическое преимущество в борьбе за серебро. Если говорить о жесте Соболева в сторону Роши, то могу сказать, что в дерби всегда есть эмоции и такое может происходить. Не считаю, что за это клуб обязан наказывать форварда», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может быть дисквалифицирован от двух до четырех матчей согласно правилам РФС.

Добавим, что в данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка после 28 матчей. ЦСКА идет на второй позиции, имея в своем активе 54 очка.