Форвард «Краснодара» Кордоба считает, что Сперцян способен заиграть на самом высоком уровне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о своем одноклубнике хавбеке Эдуарде Сперцяне.

«Эдо способен заиграть на любом уровне. Главное - убедить себя в этом. Тогда Сперцян сможет заиграть в Ла Лиге, Бундеслиге - в любом чемпионате, в котором он только захочет себя проявить», - приводит слова футболиста Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 36 встречах в составе «Краснодара» во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.