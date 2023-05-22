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Форвард «Краснодара» Кордоба считает, что Сперцян способен заиграть на самом высоком уровне

Футболист является воспитанником «быков».
22 мая 2023 16:19
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о своем одноклубнике хавбеке Эдуарде Сперцяне.

«Эдо способен заиграть на любом уровне. Главное - убедить себя в этом. Тогда Сперцян сможет заиграть в Ла Лиге, Бундеслиге - в любом чемпионате, в котором он только захочет себя проявить», - приводит слова футболиста Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 36 встречах в составе «Краснодара» во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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