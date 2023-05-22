Стало известно, кто рассудит финальные матчи европейских кубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров, которые будут судить финалы Лиги Европы и Лиги конференций, сообщается на сайте организации.

Матч между итальянской «Ромой» и испанской «Севильей» рассудит английская бригада судей в составе Энтони Тейлора (главный судья), Гэри Бесвика и Адама Нанна. Резервным арбитром и его помощником назначены англичане Майкл Оливер и Стюарт Берт. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Стюарт Атвелл, Кристофер Кавана (Англия) и Бастиан Данкерт (Германия).

Финальный матч Лиги Европы состоится 31 мая в Венгрии, на будапештском стадионе «Пушкаш Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Главным судьей финала Лиги конференций назначен испанец Карлос дель Серро Гранде, помогать ему будут его соотечественники Пау Себриан Девис и Гуадалупе Поррас Аюсо. Резервным арбитром стал Хесус Хиль Мансано, резервным помощником арбитра - Диего Барберо Севилья, за VAR будут следить Хуан Мартинес Мунуэра, ему будут помогать Алехандро Хосе Эрнандес (все Испания) и представитель Португалии Тьягу Бруну Лопеш Мартинш.

Финал Лиги конференций состоится 7 июня в Праге (Чехия) на «Эден Арене», начало матча в 22 часа. В решающем матче за трофей сыграют итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм».