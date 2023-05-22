Промес рассказал, почему его мама не хочет переезжать в Россию

Нападающий «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему его мама не хочет переезжать в Россию.

Напомним, что мама игрока посетила матч 28-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА (2:1) и поздравила сына с дублем в ворота армейцев.

«Моя мама - мой самый главный фанат, и она всегда придает мне дополнительные силы. Перевезти маму сюда? Я хотел бы, но она любит свою работу в Нидерландах и не хочет ее бросать», - приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

После этой встречи команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.