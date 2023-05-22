«Особенный стратег, уникальный во всех смыслах». Ракитич – о Моуринью

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мнением о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью.

Отметим, что ранее испанская и итальянская команды пробились в финал Лиге Европы.

«Это будет очень трудно. Прежде всего потому, что «Рому» возглавляет один из лучших тренеров мира, скажем, из тройки лучших. Великий специалист, который завоевал все европейские трофеи за свою карьеру. Моуринью — действительно особенный стратег, уникальный во всех смыслах», — приводит слова Ракитича Tuttosport.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая нынешнего года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.