Агент Барбоза заявил, что Спаллетти рассмотрит предложения из России в случае ухода из «Наполи»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность возвращения тренера Лучано Спаллетти в чемпионат России.

«Спаллетти хороша знает российский футбол и ему очень понравилось в РПЛ. Возвращение в Россию возможно, почему нет. Ему очень комфортно было работать в «Зените», поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит», - приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что наставник может покинуть »Наполи» из-за конфликта с президентом Аурелио Де Лаурентисом. В последнее время между специалистом и функционером соблюдается молчание, в результате чего будущее наставника находится под вопросом. Помимо этого, Де Лаурентис не позвонил Спаллетти, чтобы поздравить его с чемпионским титулом, который «адзурри» досрочно завоевали по итогам текущего сезона.

Добавим, что в 2009–2014 годах итальянский специалист возглавлял «Зенит».