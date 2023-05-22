Президент «Ахмата»: Кадыров недоволен законом о Fan ID, не понимаем, зачем это нужно

Президент «Ахмата» Магомед Даудов раскритиковал закон о введении паспорта болельщика (Fan ID). По его словам, это нововведение негативно сказывается на посещаемости и вредит футболу.

«Руководство республики в лице Рамзана Ахматовича Кадырова, чеченский народ и руководство клуба недовольны тем, что из‑за нововведений стадион не может заполниться. Мы не понимаем, зачем это (Fan ID) ввели. Вы сами знаете, что на и других футбольных стадионах, и на «Ахмат Арене» в частности всегда у нас были порядок и безопасность. Не понимаем, какая разница между стадионом и театром», – приводит слова Даудова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что власти упростили процедуру получения паспорта болельщика для некоторых категорий граждан. В их числе оказались дети до 14 лет, а также все группы инвалидов и пенсионеры.