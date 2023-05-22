Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1.

Отметим, что на 66-й минуте встречи с поля были удалены форвард красно-белых Александр Соболев и защитник армейцев Виллиан Роша за непристойные жесты.

«Матч сыграли хорошо, с большим рвением, но качество игры оставляет желать лучшего. На судьбу дерби повлияли эмоции. Они были не в интересах футбола. Ну нельзя бесконечно провоцировать друг друга! Надо играть футбол и думать лишь об этом. Чересчур много провокаций и лежания на газоне после легких противоборств», — приводит слова Семина Sport24.ru.

Добавим, что в настоящее время «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 28 проведенных матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, имея в своем активе 54 очка при таком же количестве игр.