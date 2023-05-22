Глава федерации футбола Испании назвал произошедшее с Винисиусом позором для всей страны

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес назвал очередной инцидент, произошедший с игроком мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, позором для всей страны.

«Случившееся вышло за рамки футбола. В Испании есть проблемы поведения, образования и расизма. Пока есть хотя бы один индивид, кто оскорбляет из-за цвета кожи, у нас есть серьезная проблема. Один, два или группа - неважно. Это запятнало всю страну, город и клуб», - цитирует Рубиалеса Marca.

Рубиалес также раскритиковал позицию президента Ла Лги Хавьера Тебаса, который заявил, что Винисиус не явился ни на одну из бесед в организации, посвященных борьбе с расизмом.

В воскресенье матч 35-го тура против «Валенсии» был прерван из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти позднее заявил, что болельщики «Валенсии» называли Винисуиса «обезьяной».

Ранее сообщалось, что «Реал» обратился в прокуратуру Испании с просьбой содействовать в установлении и наказании виновных.

В понедельник «Валенсия» объявила, что пожизненно лишит права посещать матчи команды тех болельщиков, чья вина в оскорблениях будет доказана.