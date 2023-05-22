В Госдуме сообщили, что ФИФА хочет вернуть российские команды на международные турниры 

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением по поводу того, когда российские клубы смогут вернуться на международную арену.

Отметим, что сегодня, 22 мая руководство ФИФА приняло решение о продлении разрешения иностранным специалистам и легионерам приостанавливать контракты с российскими командами до лета следующего года.

«Я считаю, что сейчас действуют совсем незаконные санкции по отношению к российскому футболу. Футбол России изолирован совершено незаконно. Я нахожусь в контакте с руководством РФС. Прекрасно знаю, что они ежедневно работают над восстановлением наших клубов. Они общаются, ведут переговоры. Наверное, это правильный путь, но очень длительный. Знаю также, что в ФИФА хотят вернуть наш футбол на международные турниры», — приводит слова Свищева корреспонденту «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.