Президент «Лилля» заявил, что клуб не вел переговоры с Оздоевым 

Президент «Лилля» Оливье Летан рассказал, что никогда не общался с полузащитником «Фатиха Карагюмрюка» Магомедом Оздоев и не собирался приглашать его в клуб.

«Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом футболисте! То, что он сказал в интервью об общении со мной — полная ложь», — приводит слова Летана «Спорт-Экспресс».

Ранее 30-летний игрок в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сообщил о том, что «Лилль» присылал ему предложение зимой прошлого года, когда он входил в состав «Зенита».

Напомним, что Оздоев присоединился к «Фатиху Карагюмрюку» летом 2022 года. В текущем сезоне в составе турецкого клуба он принял участие в 30 матчах, в которых отличился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.