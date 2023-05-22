Масалитин заявил, что ЦСКА воспользовался правом на ошибку в игре со «Спартаком»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что «армейцы» могут исправиться после поражения от «Спартака» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

«Три матча финала будет у ЦСКА. Право на ошибку у них было, они ее совершили, теперь игры надо вытаскивать на морально-волевых качествах. Понятно, что тяжело, но такие поражения закаляют. Следующая игра будет с «Краснодаром», она и должна показать, насколько ЦСКА вообще держит удар. Если они выдержат, то это будет очень хорошо. Поражение это обидное, они докажут, что это просто случайность», - приводит «Газета.ru» слова Масалитина.

ЦСКА занимает второе место в РПЛ и за два тура до конца турнира опережает «Спартак» на одно очко.

Матч против «Краснодара» в чемпионате России пройдет 27 мая, он будет для красно-синих гостевым.

Под третьим финалом Масалитин подразумевает Суперфинал Кубка России, который пройдет 11 июня в «Лужниках», соперником «армейцев» снова станут «быки».