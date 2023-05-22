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Билялетдинов уверен, что Промес не заслуживает звание легенды «Спартака»

По словам экс-игрока сборной России, нидерландский футболист ничего не знает об истории московского клуба. 
22 мая 2023 17:55
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о форварде «Спартака» Квинси Промесе.

Отметим, что ранее 31-летний игрок стал лучшим бомбардиром красно-белых в РПЛ.

«Квинси — живая легенда «Спартака»? Мы сами назначаем футболиста «легендой». Но вы спросите у Промеса историю «Спартака». Я здесь промолчу. Уверен, он не знает историю клуба. Ничего удивительного в том, что он лучший бомбардир команды, нет. Промес играет на острие, и у него больше шансов забивать. Забитые мячи — это не все, это лишь часть работы», — приводит слова Билялетдинова Sport24.ru.

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В текущем сезоне за московский клуб он сыграл 35 матчей, забил 25 голов и отдал десять результативных передач. Его контракт со столичной командой рассчитан до лета 2024 года.

источник: Sport24.ru
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