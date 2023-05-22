Нобоа и Мелкадзе выйдут в стартовом составе «Сочи» на матч с «Пари НН»

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Сочи». Встреча состоится в Нижнем Новгороде.
«Пари НН»: Нигматулин, Александров, Каккоев, Гоцук, Жигулев, Севикян, Майга, Калинский, Стоцкий, Рыбчинский, Сулейманов.
«Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Макарчук, Маргасов, Миладинович, Юсупов, Кравцов, Нобоа, Бурмистров, Мелкадзе.
После 27 туров «Сочи» с 37 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а «Пари НН» с 23 очками находится на 14-м, в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на следующий сезон.
источник: «Советский спорт»