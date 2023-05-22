Каррера признался, что не рассчитывал на доминирование «Зенита» в РПЛ после ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением по поводу того, что «Зенит» стал чемпионом России пятый раз кряду.

«Стоит отметить, что «Зенит» хорошо работал на поле в последние годы, у клуба были хорошие планы, которые они реализовали. Но я не мог представить, что после ухода из «Спартака» «Зенит» будет становиться чемпионом в следующие годы. Полагал, что у «Спартака» больше всего шансов остановить гегемонию питерского клуба», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» при руководстве Карреры завоевал чемпионство России в сезоне-2016/2017. В нынешнем сезоне титул РПЛ досрочно достался «Зениту» после победы над московской командой (3:2) в 26-м туре чемпионата России. Для подопечных Сергея Семака это стал пятый трофей лиги подряд.