Нападающий «Локомотива» Дзюба выложил мотивационный видеоролик

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал в своем Telegram-канале мотивационный ролик про себя, дополнив его вдохновляющей цитатой.

«Собьёшь меня с ног 19 раз? Я встану в 20-й. Скажешь, что у меня ничего не выйдет? Я сделаю своим долгом доказать тебе, что я могу. Я потерплю поражение, но не сдамся. Я проиграю, но в конце концов я выиграю. Я сумасшедший, когда дело доходит до того, чтобы стать лучшей версией себя», – говорится в видеоролике футболиста.

После окончания сезона-2022 Дзюба объявил об уходе из «Зенита», затем с августа по ноябрь выступал за турецкий «Адана Демирспор», проведя в его составе пять матчей во всех турнирах и забив один гол.

В ноябре было объявлено о переходе Дзюбы в качестве свободного агента в московский «Локомотив». В девяти матчах в составе железнодорожников, Дзюба отличился 8 раз и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к продлению контракта с «Локомотивом».