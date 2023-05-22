В РФС прокомментировали решение ФИФА о приостановлении контрактов легионерами

Решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешать легионерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке с российскими клубами стало результатов переговоров РФС и ФИФА, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Фактически правило о возможности приостановки контракта теперь распространяется только на тех, кто ранее приостановил контракт и покинул Россию. Футболисты и тренеры, которые остались играть и работать в России, а также те, кто в будущем, например, в летнее трансферное окно, подпишут контракт с российским клубом, не смогут приостановить соглашение в одностороннем порядке», - говорится в заявлении.

Однако, в РФС отметили, что продолжают считать сам факт действия данного решения безосновательной и избыточной мерой, но поправки, внесенные в него делают российские клубы более защищенными и исключают возможность легионерам злоупотреблять данным правилом.

Ранее ФИФА продлило до 30 июня 2024 года решение о том, что легионеры могут приостанавливать контракты с российскими и украинскими футбольными клубами. Теперь должно соблюдаться условие, что клубы должны быть проинформированы о данном решении до 1 июля 2023 года.