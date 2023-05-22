Гранат высказался о выходе «Рубина» в РПЛ 

Экс-защитник «Рубина» Владимир Гранат поделился мнением о выходе казанского клуба в Российскую Премьер-лигу, а также оценил работу Рашида Рахимова на посту главного тренера команды.

«Клубу нужно продолжать работать с Рахимовым. Он результатом и игрой убедил всех, что может выполнять задачи. С Рахимовым «Рубин» начал играть очень уверенно. Счастлив, что «Рубин» снова в РПЛ. В таком городе должен быть большой футбол. Болельщики любят «Рубин», плюс здесь располагается арена чемпионата мира», – приводит слова Граната «РБ Спорт».

Напомним, что прямой выход в высший дивизион чемпионата России гарантировали себе «Рубин» и «Балтика». В данный момент подопечные Рахимова лидируют в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков после 32 матчей.