Юрист Анцелиович объяснила суть поправок по легионерам РПЛ

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение ФИФА продлить для зарубежных тренеров и футболистов возможность приостанавливать в одностороннем порядке контракты с клубами России и Украины.

«Достаточно ожидаемый шаг, так как ситуация в рамках ФИФА никак не поменялась. Смысл в том, что были договоры, действие которых ФИФА разрешила приостановить - легионерам разрешили их временно не исполнять. Сейчас ФИФА защищает договоры, подписанные 7 марта 2022 года», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что ранее ФИФА продлило до 30 июня 2024 года решение о том, что легионеры могут приостанавливать контракты с российскими и украинскими футбольными клубами. Теперь должно соблюдаться условие, что клубы должны быть проинформированы о данном решении до 1 июля 2023 года.