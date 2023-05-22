Легионеры «Ахмата» Конате и Гбамбле пропустят оставшиеся матчи чемпионата России

Футболисты «Ахмата» Мохамед Конате и Нене Гбамбле пропустят оставшиеся матчи Российской премьер-лиги, сообщается в официальном Telegram-канале грозненского клуба.

Оба футболиста получили травмы в матче 28-го тура с «Химками». Гбамбле получил повреждение боковой связки колена. По данным медицинского штаба, полузащитник выбыл из строя на три недели и сможет вернуться к тренировкам уже на предсезонных сборах.

Конате в том же матче получил повреждение поверхности левого бедра. Нападающий пропустит ближайшие две недели. Таким образом, оба футболиста пропустят два оставшихся матча Российской премьер-лиги.

За два тура до финиша «Ахмат» набрал 49 очков и занимает пятое место в Российской премьер-лиге.