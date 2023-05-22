Агент Сафонов считает, что российские клубы научились обходить ограничения ФИФА

Агент Алексей Сафонов считает, что российские клубы нашли способы сохранять легионеров и получать за них деньги.

«Даже если кто-то из иностранцев решит уйти, наши коллективы уже выработали определенные схемы, как получить за них деньги, пользуясь различными юридическими схемами, в которые я не хочу вдаваться. Они теперь умеют обходить все ограничения»,- приводит слова специалиста RT.

Напомним, что ранее ФИФА продлило до 30 июня 2024 года решение о том, что легионеры могут приостанавливать контракты с российскими и украинскими футбольными клубами. Теперь должно соблюдаться условие, что клубы должны быть проинформированы о данном решении до 1 июля 2023 года.