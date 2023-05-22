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Агент Головина рассказал, что игрок расстроен непопаданием «Монако» в Лигу чемпионов 

Монегаски потеряли шансы завоевать путевку в следующий розыгрыш престижного клубного турнира.
22 мая 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев признался, что его клиент раздосадован тем, что красно-белые не смогли пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Непопадание в Лигу чемпионов? Естественно, Александр переживает за любую неудачу. В Лиге 1 осталось две игры, Головин отдаст все силы, чтобы добиться положительного результата. Его будущее? Без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Добавим, что в данный момент «Монако» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 65 очков после 36 проведенных встреч. Команда отстает от третьего места, дающего право выступать в следующей Лиги чемпионов, на восемь очков за два тура до конца чемпионата.

В нынешнем сезоне Головин за команду Филиппа Клемана сыграл 44 игры, отличился восьмью забитыми мячами и восьмью ассистами.

источник: Metaratings.ru
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