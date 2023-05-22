РФС предоставил «Уфе» лицензию для выступления в Первой лиге 

«Уфа» сможет принять участие в следующем сезоне Первой лиги, так как команда получила лицензию от Российского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Отметим, что на прошлом заседании РФС команда не смогла предоставить финансовые гарантии для получения лицензии. Уфимцы рисковали лишиться профессионального статуса.

«По итогам заседания комитета по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию, позволяющую в следующем сезоне выступать в Первой лиге сезона 2023-2024 гг», – написано в заявлении клуба.

Сообщается, что РФС запретил команде Арслана Хаимбекова регистрировать новых игроков с целью погашения просроченной задолженности.

Добавим, что в настоящее время «Уфа» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 32 очка после 32 проведенных игр.