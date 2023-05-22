ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

РФС предоставил «Уфе» лицензию для выступления в Первой лиге 

Ранее уфимскому клубу не удалось предоставить комитету свои финансовые гарантии для лицензирования. 
22 мая 2023 19:25
автор: Глеб Шевяков

«Уфа» сможет принять участие в следующем сезоне Первой лиги, так как команда получила лицензию от Российского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Отметим, что на прошлом заседании РФС команда не смогла предоставить финансовые гарантии для получения лицензии. Уфимцы рисковали лишиться профессионального статуса.

«По итогам заседания комитета по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию, позволяющую в следующем сезоне выступать в Первой лиге сезона 2023-2024 гг», – написано в заявлении клуба.

Сообщается, что РФС запретил команде Арслана Хаимбекова регистрировать новых игроков с целью погашения просроченной задолженности.

Добавим, что в настоящее время «Уфа» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 32 очка после 32 проведенных игр.

источник: ФК «Уфа»
«Пари НН» – «Сочи»: хозяева открыли счет на 51-й минуте
В составе нижегородцев отличился защитник Виктор Александров.
22.05.2023 20:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Краснодара» Кордоба рассказал о готовности перейти в «Зенит» или «Спартак»
30-летний форвард понимает, как выглядит высокий европейский уровень.
22.05.2023 20:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Родина» получила лицензию на право выступление в Российской премьер-лиге
Московский клуб заявил домашним стадионом «ВТБ-Арену».
22.05.2023 20:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Владелец «Челси» намерен подписать Месси этим летом 
У аргентинского форварда истекает контракт с «ПСЖ» в конце нынешнего сезона.
22.05.2023 20:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» играет вничью с «Сочи» после первого тайма матча РПЛ 
«Пари НН» играет вничью с «Сочи» после первого тайма матча РПЛ 
Команды не смогли открыть счет в матче в первой половине. 
22.05.2023 19:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российский вратарь Лунев покинет «Байер» по окончании сезона
Российский вратарь Лунев покинет «Байер» по окончании сезона
За два года 31-летний голкипер сыграл три матча в немецкой команде.
22.05.2023 19:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
Изидор рассчитывал приостановить контракт с «Локомотивом» ближайшим летом 
Теперь изменения в регламенте ФИФА не позволят французу покинуть московскую команду таким образом.
22.05.2023 19:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Габулов считает, что легионеры, которые хотели покинуть РПЛ, уже уехали
Ранее ФИФА продлило до 30 июня 2024 года решение о том, что легионеры могут приостанавливать контракты с российскими и украинскими футбольными клубами.
22.05.2023 19:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
РФС предоставил «Уфе» лицензию для выступления в Первой лиге 
Ранее уфимскому клубу не удалось предоставить комитету свои финансовые гарантии для лицензирования. 
22.05.2023 19:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика