Габулов считает, что легионеры, которые хотели покинуть РПЛ, уже уехали

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал решение ФИФА продлить для зарубежных тренеров и футболистов возможность приостанавливать в одностороннем порядке контракты с клубами России и Украины.

«Несмотря на это, мы уже адаптировались под действующие ограничения. Отечественный футбол живет и функционирует, а команды продолжают играть. Все, кто хотел это сделать, уже сделали», - приводит слова бвшего голкипера RT.

Напомним, что ранее ФИФА продлило до 30 июня 2024 года решение о том, что легионеры могут приостанавливать контракты с российскими и украинскими футбольными клубами. Теперь должно соблюдаться условие, что клубы должны быть проинформированы о данном решении до 1 июля 2023 года.