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«Пари НН» играет вничью с «Сочи» после первого тайма матча РПЛ 

Команды не смогли открыть счет в матче в первой половине. 
«Пари НН» играет вничью с «Сочи» после первого тайма матча РПЛ 
22 мая 2023 19:47
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Сочи"

Завершился первый тайм матча 28-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» принимает на своем поле «Сочи».

Отметим, что футболисты ушли на перерыв при счете 0:0.

Гости больше владели мячом (51 на 49), однако хозяева поля нанесли больше ударов (3 на 2). Команды ни разу не ударили в створ ворот.

Добавим, что в данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 28 матчей. «Сочи» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 38 очков.

Напомним, что подопечным Сергея Юрана необходима победа над «барсами», чтобы сохранить шансы покинуть зону стыковых матчей.

источник: «Советский спорт»
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