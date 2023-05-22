Владелец «Челси» намерен подписать Месси этим летом 

Совладелец «Челси» Тодд Боули планирует переманить в свою команду нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает Football London.

Как утверждает источник, 49-летний функционер желает пригласить 35-летнего футболиста в лондонский клуб после того, как у форварда истечет соглашение с парижанами следующим летом. Сообщается, что бизнесмен хочет видеть в стане «пенсионеров» звезду первой величины.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Аргентины может вернуться в «Барселону» по завершении нынешнего сезона.

Напомним, что ПСЖ присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 39 матчей, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.