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«Родина» получила лицензию на право выступление в Российской премьер-лиге

Московский клуб заявил домашним стадионом «ВТБ-Арену».
22 мая 2023 20:07
автор: Александр Евграфов

Московский клуб «Родина» успешно завершил процесс лицензирования для выступления в Российской премьер-лиге, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Родины».

«Клуб получил лицензию РФС-1 для выступления в РПЛ», — заявил пресс-атташе команды Артем Лисовский.

После 32 туров «Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. По регламенту турнира принять участие в стыковых матчах за право выступить в РПЛ могут команды, занявшие места с третьего по шестое по итогам сезона в Первой лиге. При этом приоритетом пользуются третья и четвертая команда, а две другие могут заменить их в случае проблем с лицензией РФС.

«Родина» с 46 очками занимает пятое место в таблице Первой лиги. Домашним стадионом «Родина» заявила «ВТБ-Арену».

Ранее сообщалось, что владикавказская «Алания», идущая третьей, может лишиться права сыграть стыковые матчи из-за проблем с домашним стадионом, завершение реконструкции, которого отложено еще на год.

источник: Чемпионат.com
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