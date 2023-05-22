«Пари НН» – «Сочи»: хозяева открыли счет на 51-й минуте

В эти минуты проходит второй тайм матча 28-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» принимает на своем поле «Сочи».

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу хозяев полу после того, как защитник команды Виктор Александров поразил ворота гостей ударом из-за пределов штрафной.

В первом тайме соперники ни разу не ударили в створ ворот.

Добавим, что в настоящее время «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 27 матчей. «Сочи» располагается на десятой позиции, имея в своем активе 37 очков.

Напомним, что подопечным Сергея Юрана необходима победа над «барсами», чтобы сохранить шансы покинуть зону стыковых матчей.