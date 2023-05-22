ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Пари НН» – «Сочи»: хозяева открыли счет на 51-й минуте

В составе нижегородцев отличился защитник Виктор Александров.
22 мая 2023 20:11
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит второй тайм матча 28-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» принимает на своем поле «Сочи».

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу хозяев полу после того, как защитник команды Виктор Александров поразил ворота гостей ударом из-за пределов штрафной.

В первом тайме соперники ни разу не ударили в створ ворот.

Добавим, что в настоящее время «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 27 матчей. «Сочи» располагается на десятой позиции, имея в своем активе 37 очков.

Напомним, что подопечным Сергея Юрана необходима победа над «барсами», чтобы сохранить шансы покинуть зону стыковых матчей.

источник: «Советский спорт»
«Пари НН» в большинстве разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ 
Нижегородская команда отправила в ворота соперника четыре безответных мяча.
22.05.2023 20:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Пари НН» Каккоев отправил четвертый мяч в ворота «Сочи» в матче РПЛ
Защитник нижегородцев забил гол на добавленной четвертой минуте ко второму тайму.
22.05.2023 20:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кротов довел преимущество «Пари НН» в матче с «Сочи» до разгромного
Нижегородцы играют в большинстве.
22.05.2023 20:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бикей надеется, что товарищеский матч между сборными Камеруна и России состоится
Ранее появилась информация, что национальные команды могут встретиться в июне нынешнего года.
22.05.2023 20:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Рубине» прокомментировали слухи о возможном подписании Кокорина
На данный момент футболист защищает цвета кипрского «Ариса».
22.05.2023 20:38
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Пари НН» – «Сочи»: гости остались в меньшинстве
Защитник сочинского клуба Ваня Дркушич был удален с поля за вторую желтую карточку.
22.05.2023 20:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» – «Сочи»: Рыбчинский удвоил преимущество хозяев
Полузащитник нижегородцев забил гол на 62-й минуте.
22.05.2023 20:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» хочет продлить контракт с Дзагоевым
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.
22.05.2023 20:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Пари НН» – «Сочи»: хозяева открыли счет на 51-й минуте
В составе нижегородцев отличился защитник Виктор Александров.
22.05.2023 20:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика