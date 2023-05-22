«Пари НН» – «Сочи»: Рыбчинский удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит второй тайм матча 28-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» принимает на своем поле «Сочи».

Отметим, что хозяева поля удвоили свое преимущество благодаря забитому мячу полузащитника Дмитрия Рыбчинского на 62-й минуте.

Таким образом, счет в матче стал 2:0 в пользу «Пари НН».

Добавим, что в настоящий момент «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 27 матчей. «Сочи» идут на десятой позиции, имея в своем активе 37 очков.

Напомним, что команде Сергея Юрана необходима победа над «барсами», чтобы сохранить шансы покинуть зону стыковых матчей.