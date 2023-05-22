«Пари НН» – «Сочи»: гости остались в меньшинстве

В эти минуты проходит второй тайм матча 28-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» принимает на своем поле «Сочи».

Отметим, что счет в матче в данный момент 2:0 в пользу нижегородцев.

На 70-й минуте встречи защитник гостей Ваня Дркушич заработал вторую желтую карточку, за что был удален с поля. Команда Дмитрия Хохлова осталась в меньшинстве.

Добавим, что в настоящее время «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 27 матчей. «Сочи» располагается на десятой позиции, имея в своем активе 37 очков.