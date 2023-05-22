Бикей надеется, что товарищеский матч между сборными Камеруна и России состоится

Экс-защитник «Локомотива» и «Шинника» Андре Бикей высказался о возможном контрольном матче между сборными Камеруна и России.

«Я слышал о переговорах между Федерациями футбола Камеруна и России. Очень хочется, чтобы наши страны пришли к соглашению. Для Камеруна это отличная возможность приехать в Россию и получить ценный опыт. С тех пор, как наши команды в последний раз сыграли друг с другом прошло много времени. Очень жду эту встречу, если она состоится», — приводит слова Бикея «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Встреча запланирована на 15 июня и может пройти в Москве.

Напомним, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские команды и сборные от международных соревнований.