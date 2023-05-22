Кротов довел преимущество «Пари НН» в матче с «Сочи» до разгромного

В эти минуты проходит второй тайм матча 28-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» принимает на своем поле «Сочи».

Нападающий Вячеслав Кротов на 86-й минуте забил третий мяч в ворота «барсов». Идет второй тайм, счет - 3:0 в пользу «Пари НН».

Добавим, что с 70-й минуты нижегородцы играют в большинстве после удаления защитника «Сочи» Вани Дркушича.

Напомним, что команде Сергея Юрана необходима победа над «барсами», чтобы сохранить шансы покинуть зону стыковых матчей.