«Пари НН» в большинстве разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ 

Футболисты «Пари НН» дома победили «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Сергея Юрана.

За хозяев поля забитыми мячами отличились защитник Виктор Александров на 51-й минуте, полузащитник Дмитрий Рыбчинский на 62-й минуте, нападающий Вячеслав Кротов на 87-й минуте, а также защитник Никита Каккоев на добавленной четвертой минуте ко второму тайму.

На 70-й минуте встречи гости остались в меньшинстве после того, как защитник Ваня Дркушич заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, «Пари НН» набирает 26 очков и по-прежнему занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» располагается на десятой позиции с 37-ю очками.

28 мая нижегородский клуб примет на своем поле «Спартак», 27 мая команда Дмитрий Хохлова отправится в гости к «Зениту».

РПЛ

28-й тур

«Пари НН» – «Сочи» – 4:0 (0:0)

Голы: Александров, 51. Рыбчинский, 62. Кротов, 87. Каккоев, 90+4.

Удаление: Дркушич, 70