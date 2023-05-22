Защитник «Пари НН» Каккоев отправил четвертый мяч в ворота «Сочи» в матче РПЛ

В эти минуты проходит второй тайм матча 28-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Сочи». Игра проходит в Нижнем Новгороде.

Счет стал 4:0 в пользу хозяев поля после того, как защитник хозяев Никита Каккоев забил гол с углового (90+4).

Напомним, что гости играют в меньшинстве после того, как защитник Ваня Дркушич был удален с поля на 70-й минуте.

Добавим, что в настоящее время «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 27 матчей. «Сочи» располагается на десятой позиции, имея в своем активе 37 очков.