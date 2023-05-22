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Петржела считает, что «Спартак» не смог бы победить в чемпионате Кипра

В России чемпионство досрочно оформил «Зенит».
22 мая 2023 21:13
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, каких успехов бы могли добиться петербургский клуб и «Спартак» в чемпионате Кипра.

«Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы - они заняли бы место в пятерке. Но «Зенит», скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России», - приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Зенит» досрочно стал победителем РПЛ, а «Спартак» продолжает бороться за второе место в чемпионате России.

источник: «РБ-Спорт»
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