Петржела считает, что «Спартак» не смог бы победить в чемпионате Кипра

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, каких успехов бы могли добиться петербургский клуб и «Спартак» в чемпионате Кипра.

«Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы - они заняли бы место в пятерке. Но «Зенит», скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России», - приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Зенит» досрочно стал победителем РПЛ, а «Спартак» продолжает бороться за второе место в чемпионате России.