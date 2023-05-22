Габулов прокомментировал вылет «Химок» из РПЛ 

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением по поводу вылета «Химок» из РПЛ.

«Если рассматривать эту ситуацию без эмоций, было очевидно, что все шло к вылету. На протяжении всего сезона принимались нелогичные решения, которые привели, к большому сожалению, к вылету «Химок», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 22 мая «Пари НН» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России, что лишило «Химок» возможности побороться за 14-й строчку в турнирной таблице РПЛ.

В данный момент подопечные Андрея Талалаева занимают 15-е место, имея в своем активе 18 очков, и отстают от нижегородского клуба (26 очков) на восемь очков за два тура до конца чемпионата.