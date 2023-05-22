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Габулов прокомментировал вылет «Химок» из РПЛ 

Подмосковная команда за два тура до конца чемпионата России лишилось шансов на сохранение прописки.
22 мая 2023 21:30
автор: Глеб Шевяков

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением по поводу вылета «Химок» из РПЛ.

«Если рассматривать эту ситуацию без эмоций, было очевидно, что все шло к вылету. На протяжении всего сезона принимались нелогичные решения, которые привели, к большому сожалению, к вылету «Химок», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 22 мая «Пари НН» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России, что лишило «Химок» возможности побороться за 14-й строчку в турнирной таблице РПЛ.

В данный момент подопечные Андрея Талалаева занимают 15-е место, имея в своем активе 18 очков, и отстают от нижегородского клуба (26 очков) на восемь очков за два тура до конца чемпионата.

источник: «Спорт-Экспресс»
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