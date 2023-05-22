Гол Матича спас «Рому» от поражения в матче с «Салернитаной»

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Салернитаной».

Встреча завершилась вничью 2:2. В составе хозяев отличились Стефан Эль-Шаарави и Неманья Матич. Гости ответили результативными ударами Антонио Кандревы и Булайе Диа.

«Рома» набрала 60 очков и практически лишилась шансов пробиться в Лигу чемпионов через попадание в четверку сильнейших, занимая текущее седьмое место. Однако команда Жозе Моуринью еще может попасть туда, победив в Лиге Европы.

«Салернитана» с 39 очками осталась на 15-й строчке.

Серия А

36-й тур

«Рома» - «Салернитана» - 2:2 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 47; Матич, 83 - Кандрева, 12; Диа, 54.