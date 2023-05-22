Первый тренер Лунева считает, что голкипер не получит предложения из России

Дмитрий Гуленков, первый тренер вратаря Андрея Лунева, отреагировал на информацию о том, что россиянин по окончании сезона покинет немецкий «Байер».

«Ему не нужно было уезжать из России. Поехал в «Байер», и пошли одни травмы, проблемы. Он не реализовал свой потенциал. Не верю, что у него могут быть предложения из России», - приводит слова специалиста Sport24.

Ранее «аптекари» объявили о том, что не будут продлевать с голкипером истекающий летом контракт. В текущем сезоне на счету российского голкипера одна игра в Бундеслиге и два пропущенных гола.