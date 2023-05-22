Орлов резко высказался в адрес форварда «Спартака» Соболева после его поведения в матче с ЦСКА 

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

Отметим, что во время игры российский форвард показал непристойный жест в сторону защитника соперника Виллиана Роши.

«Я давно в футболе, но не видел, чтобы игрок вел себя так, как Соболев. Какой-то вообще выродок. Ему по регламенту могут дать максимум два матча дисквалификации, но на самом деле за этот поступок он должен получить строгое наказание. Может, пять матчей или десять. Ну так нельзя себя вести», – заявил Орлов в программе «Такой футбол».

Напомним, что Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В текущем сезоне в составе московского клуба он принял участие в 32 матчах, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.