«Ювентус» лишился десяти очков в турнирной таблице Серии А 

«Ювентус» лишился десяти очков в турнирной таблице чемпионата Италии в результате принятого решения Федеральным апелляционным судом Италии. Об этом сообщает Football Italia.

Как утверждает источник, представители суда признали руководство «бьянконери» виновным в умышленном изменении трансферных сборов, чтобы увеличить прибыль клуба. Это создало впечатление, что «Старая синьора» владеет большим бюджетом, что является неправдой.

В результате слушанья, прошедшего в Риме, с туринцев сняли десять очков из 11-и возможных, которые требовал прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Чине.

Добавим, что таким образом, «Ювентус» теперь располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, команда Массимилиано Аллегри потеряло место, которое позволяло квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что в эти минуты проходит гостевой матч «Ювентуса» против «Эмполи» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Счет в данный момент не открыт (0:0).