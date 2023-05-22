ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ювентус» лишился десяти очков в турнирной таблице Серии А 

Туринский клуб вновь пострадал из-за своих финансовых махинаций.
«Ювентус» лишился десяти очков в турнирной таблице Серии А 
22 мая 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Ювентус» лишился десяти очков в турнирной таблице чемпионата Италии в результате принятого решения Федеральным апелляционным судом Италии. Об этом сообщает Football Italia.

Как утверждает источник, представители суда признали руководство «бьянконери» виновным в умышленном изменении трансферных сборов, чтобы увеличить прибыль клуба. Это создало впечатление, что «Старая синьора» владеет большим бюджетом, что является неправдой.

В результате слушанья, прошедшего в Риме, с туринцев сняли десять очков из 11-и возможных, которые требовал прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Чине.

Добавим, что таким образом, «Ювентус» теперь располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, команда Массимилиано Аллегри потеряло место, которое позволяло квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что в эти минуты проходит гостевой матч «Ювентуса» против «Эмполи» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Счет в данный момент не открыт (0:0).

источник: Football Italia
Агент Лунева рассказал, что расставание игрока с «Байером» было ожидаемым
Накануне стало известно, что вратарь покинет немецкий клуб.
22.05.2023 22:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бородюк пожаловался на время, которое судьи тратят на ВАР: не хватает еще по чашечке кофе вынести
Длительные просмотры убивают зрелищность игр.
22.05.2023 22:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Рома» не может победить в шести матчах Серии А подряд 
«Рома» не может победить в шести матчах Серии А подряд 
Последняя победа римлян в чемпионате датируется 16 апреля. 
22.05.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ювентус» лишился десяти очков в турнирной таблице Серии А 
«Ювентус» лишился десяти очков в турнирной таблице Серии А 
Туринский клуб вновь пострадал из-за своих финансовых махинаций.
22.05.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хави рассказал, от чего зависит возвращение Месси в «Барселону»
Хави рассказал, от чего зависит возвращение Месси в «Барселону»
Тренер не стал скрывать, что клуб надеется подписать форварда.
22.05.2023 21:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-игрок «Химок» Тихий признался, что не испытал эмоций после вылета команды из РПЛ
Это стало известно после того, как «Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России.
22.05.2023 21:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Орлов резко высказался в адрес форварда «Спартака» Соболева после его поведения в матче с ЦСКА 
Спортивный журналист назвал 26-летнего игрока красно-белых выродком. 
22.05.2023 21:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Первый тренер Лунева считает, что голкипер не получит предложения из России
Накануне стало известно, что вратарь покинет «Байер».
22.05.2023 21:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Матича спас «Рому» от поражения в матче с «Салернитаной»
Гол Матича спас «Рому» от поражения в матче с «Салернитаной»
Римляне потеряли важные очки в игре с аутсайдером.
22.05.2023 21:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика