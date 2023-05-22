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Хави рассказал, от чего зависит возвращение Месси в «Барселону»

Тренер не стал скрывать, что клуб надеется подписать форварда.
Хави рассказал, от чего зависит возвращение Месси в «Барселону»
22 мая 2023 21:58
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Барселона"

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал информацию о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб.

По словам специалиста, вопрос по-прежнему открыт, однако, его решение в первую очередь зависит от самого игрока.

«Больше тут добавить нечего. Лео – выдающийся футболист и мой друг. На ситуацию влияет множество вещей, но, прежде всего, она зависит от намерений и желаний самого Месси», – цитирует тренера Goal.com.

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец, выступающий за «ПСЖ», получил крупное предложение из Саудовской Аравии: по данным прессы, местный «Аль-Хиляль» готов платить нападающему 500 млн евро в год.

источник: «Советский спорт»
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